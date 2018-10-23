محمد حمودة: نقيب المحامين وضع شرطًا لمنعي من الترشح لرئاسة النقابة (فيديو)





قال الدكتور محمد حمودة، المحامي، إن سامح عاشور نقيب المحامين وضع شرطًا لكي يمنعه من الترشح لمنصب نقيب المحامين.وأوضح حمودة، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن "عاشور" اشترط في من يُرشح نفسه لمنصب النقيب أن يمر عليه 20 عامًا وهو يمتهن مهنة المحاماة، معقبًا: "أنا داخل داخل الإنتخابات، وهتعامل مع العقبة دي".وتابع أنه سيتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات النقابة بشكل اعتيادي جدًا، معقبًا:" عايزهم يرفضوا ورقي، وكل حاجة بوقتها".