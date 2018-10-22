3 % ارتفاع فى أسعار البلاديوم مع تهديد امريكا بالانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية

ارتفع سعر معدن "البلاديوم" نحو 3% قرب أعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع احتمالات انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأسلحة النووية مع روسيا.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ذكر أمس أن الولايات المتحدة تعتزم الانسحاب من معاهدة القوات النووية المتوسطة "آي.إن.إف" التي تم توقعيها في عام 1987 خلال فترة الحرب الباردة.





وبحلول الساعة 2:50 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر التسليم الفوري لمعدن "البلاديوم" بنسبة 2.9% عند مستوى 1114.67 دولار للأوقية، ليكون بالقرب من أعلى مستوى في تاريخه عند 1139.68 دولار للأوقية والمسجل في يناير الماضي.





ومن جانبها حذرت موسكو من انسحاب واشنطن من هذه المعاهدة، مشيرةً إلى أن ذلك سيجعل العالم أكثر خطورة.





ومن شأن هذا الانسحاب أن يزيد التوترات مع واحد من أكبر المنتجين في العالم (موسكو)، في الوقت الذي يعاني فيه السوق المعدن بالفعل من نقص في الإمدادات.