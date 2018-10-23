"التموين": الانتهاء من المنطقة اللوجستية خلال عام ونصف

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق ترتكز على 3 محاور أساسية.



وأوضح كمال، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الإثنين، أن أول شق هو الإتاحة وتوافر السلع، والثاني هو زيادة عدد المنافذ، والثالث هو الرقابة من خلال أجهزة الوزراة والداخلية وجهاز حماية المستهلك.



وتابع: "التحديات أمام الوزارة كبيرة جدًا، ونحاول وضع حلول جذرية قدر المستطاع"، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من المنطقة اللوجيستية خلال عام ونصف أو عامين؛ والتي توفر فرص عمالة مباشرة وغير مباشرة، وتوفر السلع بكميات وأسعار مناسبة.

