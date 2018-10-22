إدواردو: أتمنى تحقيق البطولة الآسيوية مع الهلال وهذا هو قدوتي
الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:48 معمر عبدالعزيز
كشف النجم البرازيلي كارلوس إدواردو، مهاجم فريق الهلال السعوي، أنه قضى فترة 3 سنوات جميلة جدا، صنع خلالها أشياء جميلة مع الجمهور وداخل النادي .
وقال إددواردو في تصريحات صحفية: "قدرت أحقق أشياء كثيرة، وافضل شي أقدر أهديه للجمهور هو الأهداف والبطولات".
وواصل: "طموحي لا يتوقف، حققت جميع البطولات باستنثاء اسيا، وهي الشي الذي احلم بتحقيقه حالياً وأهديه للجمهور".
وتابع: "أنا متاح وفق خيارات المدرب، قد لا يكون مركزي الرئيسي ولكن انا سابذل كل جهدي في اي مركز".
وأتم في هذا السياق: "الشلهوب بالنسبة لي هو افضل قدوة".
المزيد عن: محمد الشلهوب كارلوس إدواردو الهلال الشلهوب إدواردو