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إدواردو: أتمنى تحقيق البطولة الآسيوية مع الهلال وهذا هو قدوتي

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:48 م
إدواردو: أتمنى تحقيق البطولة الآسيوية مع الهلال وهذا هو قدوتي
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عمر عبدالعزيز
 
كشف النجم البرازيلي كارلوس إدواردو، مهاجم فريق الهلال السعوي، أنه قضى فترة 3 سنوات جميلة جدا، صنع خلالها أشياء جميلة مع الجمهور وداخل النادي .


وقال إددواردو في تصريحات صحفية: "قدرت أحقق أشياء كثيرة، وافضل شي أقدر أهديه للجمهور هو الأهداف والبطولات".


وواصل: "طموحي لا يتوقف، حققت جميع البطولات باستنثاء اسيا، وهي الشي الذي احلم بتحقيقه حالياً وأهديه للجمهور".


وتابع: "أنا متاح وفق خيارات المدرب، قد لا يكون مركزي الرئيسي ولكن انا سابذل كل جهدي في اي مركز".


وأتم في هذا السياق: "الشلهوب بالنسبة لي هو افضل قدوة".

المزيد عن: محمد الشلهوب كارلوس إدواردو الهلال الشلهوب إدواردو
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