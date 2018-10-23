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مدير آثار أسوان عن منتقدي حفل عشاء معبد فيلة: "ليسوا غيورين على الآثار أكثر مني"

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:58 ص
مدير آثار أسوان عن منتقدي حفل عشاء معبد فيلة: ليسوا غيورين على الآثار أكثر مني
حفل عشاء معبد فيلة
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رقية جمال
 
قال عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، إن معبد فيلة كان به حفل عشاء محجوز من شركة سياحية لها سمعتها في مصر، مؤكدًا أن ما حدث حفل عشاء رسمي لإحدى شركات السياحة وفقًا للوائع والقوانين.

وأضاف سعيد، في مداخلة لبرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أننا لا نتعامل مع أفراد وإنما مؤسسات ونسمح للشركات المرخصة بإقامة الحفلات، وفقًا للقوانين فيكون الحفل في محيط المعبد وليس داخله.

وتابع: "لا يعنينا نوع الحفل، والأهم الالتزام بشروط إقامة الحفلات، وشروط إقامة الحفلات تشمل عدم الاقتراب من حرم الآثار، مؤكدًا أن "منتقدي الحفلات ليسوا غيورين أكثر مني على الآثار، واتحدى من يثبت إقامة حفل العشاء بمعبد فيلة خارج الأماكن المخصصة".
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