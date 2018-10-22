أستاذ شريعة: مؤتمر "الإسلام والغرب" يتوج جهود الأزهر لتصحيح صورة الإسلام

قال الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الاسلامية كلية حقوق القاهرة، إن الأزهر يقوم بدور حيوي في مكافحة التطرف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لافتَا إلى أن شيخ الازهر يقوم بجولات خارجية في أوروبا لتوضيح صورة الإسلام الوسطي.



وتابع "عوضين"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "المصرية"، مساء الإثنين، إن شيخ الأزهر خلال جولته الأخيرة زار الفاتيكان وإيطاليا واستُقبل بشكل عظيم في هذه الدول لما يحمله من فكر وسطي، لافتَا إلى أن مؤتمر "الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل" يعتبر تتويجًا لما يقوم به شيخ الأزهر من عمل لتصحيح صورة الإسلام.



وأشار إلى أن الأزهر خير ممثل لتصحيح صورة الإسلام في العالم لما يلاقيه الأزهر من احترام في العالم أجمع.

