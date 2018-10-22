رأي الدين في خطبة شاب لفتاة دون رغبة والده

قال مجدي عاشور، مستشار المفتي، إ نه يجب أن يرتيط الشاب والفتاة في نطاق العائلة ونصح والد الأب بذلك لتحصين الشاب.





وجاء هذا بالرد على سؤال يقول "والدي يقف في طريقي لخطبة فتاة أحبها ونحن في السنة الأخيرة بالجامعة، فما رأي الدين؟".



