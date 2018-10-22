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رأي الدين في خطبة شاب لفتاة دون رغبة والده

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:49 م
رأي الدين في خطبة شاب لفتاة دون رغبة والده
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قال مجدي عاشور، مستشار المفتي، إنه يجب أن يرتيط الشاب والفتاة في نطاق العائلة ونصح والد الأب بذلك لتحصين الشاب.

وجاء هذا بالرد على سؤال يقول "والدي يقف في طريقي لخطبة فتاة أحبها ونحن في السنة الأخيرة بالجامعة، فما رأي الدين؟".

وتابع مستشار المفتي، خلال لقائه على فضائية "الناس"لا ننصح بإطالة فترة الخطبة، والأرزاق بيد الله بعد تخرجه لأنه سيجد نفسه أمام مسؤولية، ولن يتكاسل عن العمل".
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