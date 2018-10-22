جولة مع الفنانين.. آمال ماهر تنفي الشائعات: اختفاء ايه اللى بتقولوا عليه؟

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم بما يدور في حياتهم اليومية وأعمالهم الفنية والسينمائية، وتأتي المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يجعل متابعيهم يحرصون على التعليق على تلك التدوينات.





وفي السطور التالية ترصد "الفجر" عبر جولة داخل صفحات الفنانين أبرز ما جاء في صفحاتهم اليوم الإثنين.





نانسي عجرم تتألق بالذهبي

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورا من حفلها في العاصمة البريطانية لندن للجالية العربية.





وظهرت نانسي بفستان ذهبي لامع قصير مع تسريحة شعر مجعد مع لمسات المكياج البسيطة، وعلامات انتفاخ الحمل في طفلتها الثالثة على وجهها.





أصالة تروي موقف جمعها بفاروق الفيشاوي

تحدثت الفنانة السورية أصالة عن موقف قديم جمعها بالفنان فاروق الفيشاوي تجسد فيه المعنى الحقيقي للانسان الخلوق ، متمنية له الشفاء من مرض السرطان الذي أعلن عن اصابته به منذ اسابيع بمهرجان الاسكندرية لدول حوض البحر المتوسط.





وكتبت اصالة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام :" الأستاذ فاروق الفيشاوي واحد من بعض أشخاص التقيتهم وأثّروا في من موقف واحد بس من كم سنهة فاتوا كان الأستاذ عامل ببيته عشا وعزمني ورحت طبعًا، وكان موجود عنده ناس كتير مشهورة من فنّانين وغيرهم".





وأضافت: "وطبعًا اهتمّ بكلّ ضيوفه واهتمّ أكتر بالشباب الّلي جايين مع الضيوف ( الّلي بيسوق ، والّلي بيرافق إلخ...) وتصرّف طول السهرة بأخلاق ماشفت لها مثيل ، وببساطة وبخفّة دمّ وبحنان بالغ وإنسانيّة ".





وتابعت :" وما استغربت أبدًا ردّة فعله على المحنة الّلي عايشها هالبني آدم الحقيقي ، هوّه صادق في تعامله مع نفسه ومحيطه كلّه دون تفرقة ، وآلاف النّاس من الّلي خصَّهم بإهتمامه ورعايته ، من غير ماحدا يعرف إلّا عن طريق الصدفة ، بيدعوله بكلّ لحظة ، وملايين البشر وأنا واحدة منهم أكيد شافوا أو سمعوا عن نبل شعوره كمان بيدعوله ، الله يعافيه ويشفيه بأقرب وقت ، آمين ياربّ العالمين".





إليسا تنشر صورة مع رضوى الشربيني

نشرت النجمة إليسا صورة لها بجانب الاعلامية رضوي الشربيني، عبر حسابها الشخصي بموقع تغريدات "تويتر" وذلك خلال تواجدها في القاهرة.





وعلقت اليسا على الصورة قائلة: "الجميلة من الداخل والخارج رضوى الشربيني".





آمال ماهر تنفي شائعة اختفائها

نفت الفنانة آمال ماهر شائعة اختفائها، وذلك عبر حسابها على "تويتر"، حيث ردت على متابعيها مؤكدة أنها بخير وليست مختفية.





وكتبت آمال ماهر، عبر "تويتر"، تهنئة بمناسبة انتصارات أكتوبر، فطالبها متابعوها بمعرفة حقيقة اختفائها، فقالت: "وحشتوني كتير أنا كويسة وبطمنكم عليا، اختفاء إيه اللي بتقولوا عليه"؟.



