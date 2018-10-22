"أبو شقة" يصدر قرارًا بتحمل نفقات الانتقال والإعاشة للناخبين بانتخابات "عليا الوفد"





ودعا رئيس حزب الوفد، جموع الوفديين إلى التمسك بمباديء الحزب واحترام قواعده التي قام عليها، مُناشدًا الجميع بالوقوف صفًا واحدًا، من أجل حزب قوي ترسخت مبادئه على مدى سنوات في العملية السياسية حتى كان رائدًا وسيظل للأحزاب السياسية في مصر، من أجل نهضة الوطن والدفاع عن مقدساته وحماية مقدراته.



وقرر "أبو شقة"، تشكيل لجنة تحت إشرافه شخصيًا لمتابعة انتخابات الهيئة العليا، وتضم اللجنة كل من نبيه زكي وأيمن محمد وخالد حسن وأحمد عزت.

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بمواجهة جميع العقبات وتذليلها وتحمل جميع نفقات الانتقال والإعاشة للناخبين بانتخابات الهيئة العليا للحزب، ليقف الجميع أمام انتخابات ديمقراطية تتسم بالشفافية والحب، وفي إطار الاحترام المتبادل بين الجميع ليصدر الحزب للجميع مشهدًا للديمقراطية التي اتسم بها حزب الوفد خلال انتخاباته على مدار عمره السياسي.وأشار "أبو شقة"، إلى أن الانتخابات المبكرة للهيئة العليا من شأنها تهيئة المناخ المناسب حتى يكون هناك استقرار في الهيئة العليا للحزب، من أجل إعادة البناء على أسس قوية ومتينة في إطار الثوابت والمباديء التي أسس عليها حزب الوفد منذ مائة عام.