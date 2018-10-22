طرق سحرية للعناية باليدين والأظافر في فصل الخريف

تعد طرق العناية باليدين والأظافر غير مجهدة على الإطلاق، ولا تتطلب منك المسألة سوى روتينيا يوميا لأقل من دقيقتين حفاظا على صحة وجمال يديك وأظافرك في فصل الخريف.





ترطيب اليدين بالكريمات

حافظي على رطوبة يديك وليونتهما من خلال الترطيب اليومي لهما بالكريمات قبل النوم وقبل الخروج من المنزل مع الحرص على تدليكهما لتنشيط الدورة الدموية فيهما وتدفئتهما، ما يعزز من مظهرهما الصحي ويمنع جفافهما ويمنحهما النعومة والليونة.





استخدام الزيوت الطبيعية للأظافر

استخدمي الزيوت الطبيعية لترطيب اليدين ان كنت لا تحبذين الكريمات، ويمكنك في نفس الوقت دهن هذه الزيوت كماسك على أظافرك لمحاربة هشاشتها وتكسرها بهذ الفصل. ننصحك بزيت الزيتون وزيت اللوز الحلو الرائعين لصحة الظفر.





خلطات لتقشير اليدين

تحتاج اليدين الى التقشير مرة في كل أسبوع لإزالة الخلايا الميتة والجافة عنهما في فصل الخريف ولتجديد رونقهما . ننصحك بخلطة الشوفان مع الحليب أو وصفة زيت الزيتون مع السكر.





غسل اليدين بماء معتدل الحرارة

استخدمي الماء المعتدل الحرارة لغسل اليدين وتنظيفهما خلال ساعات النهار مع استخدام صابون سائل مرطب لليدين ثم قومي بتجفيف يديك جيدا وإعادة ترطيبهما.





ارتداء قفازات أثناء التنظيف

أكثر عوامل تتلف اليدين وتهشم الأظافر قيامك بأعمال التنظيف بدون ارتداء قفازات حامية لهما. لذا إياك واهمال ارتداء قفازات مناسبة لمنع أذى جلد يديك الرقيقتين من مواد التنظيف المشبعة بالمواد الكيماوية.