تركيا: لن نسمح بعمليات استكشاف في بحر إيجة لا تراعي مصالحنا

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، اليوم الاثنين، أن تركيا لن تسمح بتنفيذ أي مشاريع في مجال الاستكشاف الجيولوجي في بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط لا تراعي مصالحها.

وقال آكار، ردا على سؤال حول استكشاف حقول النفط والغاز في هذه المناطق: "فليعلم الجميع أنه في بحر أيجه وفي شرق البحر الأبيض المتوسط يستحيل تنفيذ أي مشروع دون مشاركة تركيا وقبرص الشمالية. ولن نسمح باتخاذ خطوة واحدة دون مراعاة مصالحنا. ويجب تجنب الاستفزازات".

وعارضت أنقرة مراراً وتكراراً استكشاف النفط والغاز على الجرف الصخري القبرصي دون الأخذ في الاعتبار المصالح التركية في الجزيرة.

وذكرت وزارة الخارجية التركية في الأسبوع الماضي أن السفينة التركية "بارباروس" بدأت بإجراء دراسات زلزالية على الجرف القاري التركي في البحر الأبيض المتوسط. كما وذكرت وكالة "الأناضول"، أن البحرية التركية منعت فرقاطة يونانية من مطاردة السفينة التركية. وفي الوقت نفسه، انتقدت وزارة الخارجية التركية موقف اليونان من هذه القضية، والتي "من وجهة نظر القانون الدولي لا تملك أي أساس".

كما تؤكد السلطات القبرصية مرارا أن عملية التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، سوف تستمر كما هو مخطط له، رغم المعارضة القوية من جانب تركيا والقبارصة الأتراك المنفصلين عرقيا.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن شركة "نوبل إينرغي" الأمريكية، كانت هي أول من اكتشف الغاز في 2011 قبالة قبرص في حقل "أفروديت" الذي تقدر احتياطياته بنحو 127.4 مليار متر مكعب من الغاز.