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روسيا: من السابق لأوانه تقييم الانتخابات الأفغانية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:44 م
روسيا: من السابق لأوانه تقييم الانتخابات الأفغانية
الانتخابات الأفغانية
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وكالات
 

 

أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، مدير القسم الآسيوي الثاني في وزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، أن روسيا ترى أنه من السابق لأوانه تقييم الانتخابات البرلمانية التي جرت في أفغانستان، مشيرا إلى أن موسكو، لفتت الانتباه إلى معلومات بشأن العديد من التعليقات النقدية على تنظيمها.

 

وقال كابولوف: "الاعتراف أو عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات هذا يجب على الشعب الأفغاني. لكن من السابق لأوانه استخلاص النتائج، حيث جرى الإعلان رسميا أن النتائج الأولية، وليست النتائج النهائية، ستعلن فقط في نوفمبر. لذلك، ليس لدينا الآن ما نقوله. نحن ننتظر النتائج، وكذلك نقرأ ونسمع الكثير من التعليقات النقدية. وأيضاً بشأن التنظيم والانتهاكات".

 

هذا وجرت الانتخابات البرلمانية في أفغانستان، صباح السبت الماضي، في ظل إجراءات أمنية مشددة، تخللها ارتباك واضح في عمل بعض المحطات الانتخابية، بينما ظهرت مشكلات تقنية في بعض الأجهزة البيوميترية.

 

وبحسب مصادر رسمية أفغانية فقد شهدت العاصمة كابول 16 انفجارا في أنحاء متفرقة من المدينة، أعنفها الهجوم الانتحاري في منطقة "خير خانة" بالدائرة 17 والذي أسفر عن مصرع نحو 27 مدنيا و8 عناصر شرطة وإصابة نحو 100 شخص بجروح".

 

وتجري هذه الانتخابات بعد تأجيل دام عامين بسبب عدم استقرار الوضع في البلاد. فقد جرت آخر انتخابات برلمانية في أفغانستان عام 2010.

 

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