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"كمين" كارتيرون لإيقاف خطورة وفاق سطيف في موقعة الإياب

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 05:28 م
كمين كارتيرون لإيقاف خطورة وفاق سطيف في موقعة الإياب
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الفجر الرياضي
 

 

تتجه النية داخل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، للدفع بثلاثة لاعبين فى وسط الملعب لتأمين وسط الملعب خلال مباراة الإياب أمام وفاق سطيف الجزائرى، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

 

ويرغب كارتيرون فى السيطرة على وسط الملعب والاعتماد على الهجمات من خلال الثلاثى وليد أزارو، ووليد سليمان، وميدو جابر، وسيكون ثلاثى الوسط هشام محمد، وحسام عاشور، وعمرو السولية.

 

ومن المقرر أن يقوم الجهاز الفنى بالوقوف على التشكيل الأساسى خلال المران الرئيسى للفريق مساء اليوم الإثنين.

المزيد عن: كورة كارتيرون رياضة الأهلي أساسى
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