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وزير التموين ومحافظ البحيرة يستعرضان موقف البطاقات التموينية وحصة الدقيق (صور)

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 05:19 م
وزير التموين ومحافظ البحيرة يستعرضان موقف البطاقات التموينية وحصة الدقيق (صور)
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إسلام أمين
 
شهد اجتماع الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، استعراض عرضًا تضمن بيانات المحافظة وموقف البطاقات التموينية والمخزون الاستراتيجي والسلع التموينية والمخابز وحصة الدقيق والصوامع والشون بدائرة المحافظة.

جاء ذلك علي هامش احتفالية وضع حجر الأساس لمشروع المنطقة التجارية اللوجيستية بالأبعادية على الطريق الزراعي السريع بمدينة دمنهور.
وزير التموين ومحافظ البحيرة يستعرضان موقف البطاقات التموينية وحصة الدقيق (صور)
وزير التموين ومحافظ البحيرة يستعرضان موقف البطاقات التموينية وحصة الدقيق (صور)
وزير التموين ومحافظ البحيرة يستعرضان موقف البطاقات التموينية وحصة الدقيق (صور)
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