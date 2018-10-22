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البوسنة تمنع 200 مهاجرا من الوصول إلى حدودها

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 05:13 م
البوسنة تمنع 200 مهاجرا من الوصول إلى حدودها
المهاجرين
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وكالات
 

 

منعت شرطة البوسنة، اليوم الاثنين، 200 مهاجرًا من الوصول إلى الحدود مع كرواتيا المجاورة، وذلك خلال مسيرة مناهضة لإغلاق كرواتيا حدودها أمامهم.

 

وقالت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إن المهاجرين انطلقوا من قرية "فليكا" الكائنة بشمال غرب البلاد نحو كرواتيا التي تغلق حدودها أمام من يحاولون الاتجاه إلى غرب أوروبا، لكنهم عادوا أدراجهم بعدما قضوا عدة ساعات قرب معبر "ماليفاك" الحدودي.

 

كما غادر 89 مهاجرا من بينهم أطفال مخيماتهم بقرية "كازين" القريبة من الحدود مع كرواتيا لتنظيم مسيرة نحو معبر حدودي آخر.

 

يشار إلى أن الآلاف من المهاجرين يقيمون في البوسنة، فيما تستمر محاولاتهم للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي الغنية، وتحول المهاجرون إلى البوسنة لتجنب المسارات ذات الحراسة المشددة عبر منطقة البلقان.

 

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