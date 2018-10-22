ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إسبانيا تعرب عن قلقها من إعلان أمريكا انسحابها من المعاهدة النووية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:35 م
إسبانيا تعرب عن قلقها من إعلان أمريكا انسحابها من المعاهدة النووية
صورة أرشيفية
طباعة
خاطر عبادة
 

أعربت وزارة الخارجية الإسبانية عن قلقها ازاء إعلان الولايات المتحدة نيتها الانسحاب من معاهدة القوات النووية، التى ألغت الأسلحة النووية فى أوروبا بعد الحقبة السوفيتية.

 

ووفقاً لوكالة سبوتنيك، أصدرت الحكومة الإسبانية أيضاً بيان توضح أن الاتفاق الذي وقع بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق في عام 1987، كان ضامناً للسلم والأمن في القارة الأوروبية.


كما أعربت عن قلقها البالغ إزاء تدهور نظام الرقابة على الأسلحة في الفضاء الأوروبي الأطلسي، وإنهاء عقود أدت إلى السلام والاستقرار في القارة.

 

وقالت إنّه من الضروري الاستمرار في المراهنة على القانون الدولي كأفضل طريقة لحل النزاعات، وتنظيم سلوك الدول وجعله متوقعا وإدانة ومعاقبة أي خروقات.

ويوم السبت الماضى، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستتخلى عن معاهدة الحد من الأسلحة النووية، مدعيا انتهاكات من جانب روسيا.

المزيد عن: عالم المعاهدة النووية اخبار أمريكا إسبانيا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
21:00
-
جيرونا
الدوري الإيطالي
سامبدوريا
-
x
20:30
-
ساسولو
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/22/2018 4:05:37 PM