إسبانيا تعرب عن قلقها من إعلان أمريكا انسحابها من المعاهدة النووية

أعربت وزارة الخارجية الإسبانية عن قلقها ازاء إعلان الولايات المتحدة نيتها الانسحاب من معاهدة القوات النووية، التى ألغت الأسلحة النووية فى أوروبا بعد الحقبة السوفيتية.

ووفقاً لوكالة سبوتنيك، أصدرت الحكومة الإسبانية أيضاً بيان توضح أن الاتفاق الذي وقع بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق في عام 1987، كان ضامناً للسلم والأمن في القارة الأوروبية.





كما أعربت عن قلقها البالغ إزاء تدهور نظام الرقابة على الأسلحة في الفضاء الأوروبي الأطلسي، وإنهاء عقود أدت إلى السلام والاستقرار في القارة.

وقالت إنّه من الضروري الاستمرار في المراهنة على القانون الدولي كأفضل طريقة لحل النزاعات، وتنظيم سلوك الدول وجعله متوقعا وإدانة ومعاقبة أي خروقات.

ويوم السبت الماضى، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستتخلى عن معاهدة الحد من الأسلحة النووية، مدعيا انتهاكات من جانب روسيا.