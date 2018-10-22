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بلجيكا تختار مقاتلات إف-35 من لوكهيد مارتن لإحلال مقاتلاتها القديمة

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:18 م
بلجيكا تختار مقاتلات إف-35 من لوكهيد مارتن لإحلال مقاتلاتها القديمة
لوكهيد مارتن
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وكالات
 

نقلت وكالة الأنباء الوطنية البلجيكية (بيلجا) عن مصادر حكومية قولها إن بلجيكا اختارت مقاتلات إف-35 التى تصنعها لوكهيد مارتن بدلا من مقاتلات يوروفايتر تايفون لتحل محل مقاتلاتها القديمة من طراز إف-16.

 

ودرست بلجيكا على مدار أشهر مسألة شراء 34 مقاتلة جديدة بعدة مليارات من الدولارات. وتنتهى آخر مهلة لاتخاذ قرار يوم 29 أكتوبر. وأحجمت متحدثة باسم وزارة الدفاع عن التعليق على قرار الحكومة كما لم تؤكد الموعد النهائى لاتخاذ قرار بشأن الصفقة.

 

وكان من المتوقع أن يصدر القرار، الذى انتظرته شركات صناعة الطائرات بفارغ الصبر، فى يوليو قبل قمة حلف شمال الأطلسى فى بروكسل. وتقدر قيمة المقاتلات التى يبدأ استلامها فى عام 2023 بنحو 3.6 مليار يورو (4.14 مليار دولار).

 

وقالت مصادر أمريكية إن واشنطن وافقت على أن تظل شروط عطاء مقاتلات إف-35 سارية حتى 31 أكتوبر بناء على طلب بروكسل. وأضافت المصادر أن أى تأخير إضافى سيؤدى إلى تغير الأسعار.

 

وسيمثل فوز لوكهيد الأمريكية انتكاسة لكل من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهى الدول الأربع المشاركة فى برنامج يوروفايتر.

 

المزيد عن: مقاتلات اف 35 لوكهيد مارتن بلجيكا إحلال مقاتلاتها القديمة
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