ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"لادا" الروسية تعلن عن نسبة ارتفاع مبيعاتها هذا العام

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:12 م
لادا الروسية تعلن عن نسبة ارتفاع مبيعاتها هذا العام
طباعة
 
ارتفعت نسبة مبيعات سيارة "لادا" الروسية خلال 10 أشهر في 2018 بنسبة 65% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب ما ذكره موقع قناة "روسيا اليوم" بالعربية.

وكشفت بيانات الشركة الروسية أن المبيعات وصلت إلى 27 ألف سيارة لادا في الأسواق العالمية، ذلك في الفترة من يناير وحتى الأول من أكتوبر 2018.

وأكدت الشركة أن سيارات لادا تحتل المرتبة الأولى في قائمة السيارات الأكثر مبيعًا داخل الأسواق البيلاروسية، فيم احتلت المركز الثاني في عدد السيارات المباعة بالسوق الكازاخستاني.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع المبيعات داخل السوق الروسي في سبتمبر الماضي بنسبة 10.3% مقارنة بنفس الشهر من 2017.

كانت شركة "أفتوفاز" الروسية قد أعلنت في وقت سابق من العام الحالي عن افتتاح عدد من الوكالات الجديدة في بعض الدول مثل تونس وتشيلي، كما ذكرت أنها بصدد افتتاح أكثر من 35 وكالة أخرى في 11 سوق حول العالم.
المزيد عن: نسبة ارتفاع مبيعات السيارات لادا الروسية المبيعات الاعلان عن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
21:00
-
جيرونا
الدوري الإيطالي
سامبدوريا
-
x
20:30
-
ساسولو
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/22/2018 4:05:37 PM