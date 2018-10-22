"لادا" الروسية تعلن عن نسبة ارتفاع مبيعاتها هذا العام

ارتفعت نسبة مبيعات سيارة "لادا" الروسية خلال 10 أشهر في 2018 بنسبة 65% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب ما ذكره موقع قناة "روسيا اليوم" بالعربية.





وكشفت بيانات الشركة الروسية أن المبيعات وصلت إلى 27 ألف سيارة لادا في الأسواق العالمية، ذلك في الفترة من يناير وحتى الأول من أكتوبر 2018.





وأكدت الشركة أن سيارات لادا تحتل المرتبة الأولى في قائمة السيارات الأكثر مبيعًا داخل الأسواق البيلاروسية، فيم احتلت المركز الثاني في عدد السيارات المباعة بالسوق الكازاخستاني.





وأشارت البيانات إلى ارتفاع المبيعات داخل السوق الروسي في سبتمبر الماضي بنسبة 10.3% مقارنة بنفس الشهر من 2017.



