كارتيرون: لن ندافع أمام وفاق سطيف وسنهاجم في قلب الجزائر

قال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي إن الفريق لا يخشى اللعب على ملعب نجيل صناعي في مباراة الغد أمام وفاق سطيف بدوري أبطال إفريقيا، مُشيراً إلى أنه شاهد الملعب حيداً خلال تدريب الأمس ويرى أنه جيدا.

وأوضح كارتيرون في المؤتمر الصحفي الذى عُقد صباح اليوم للحديث عن مباراة الغد أن الفريق جاهز للمباراة، وسيُقدم كرة هجومية؛ لأن الأهلي لا يلعب دائماً للدفاع في أي مباراة؛ سواء كان على أرضه أو خارجها.





وأشار كارتيرون إلى أن حالة لاعبي فريق جيدة ولديهم من الحماس الذي يؤهلهم لتحقيق نتيجة جيدة، رغم صعوبة المباراة، لكن الأهلي لديه من الخبرات والإصرار ما يؤهله للعودة للقاهرة بتأشيرة النهائي الإفريقي.





وكشف عن أن غياب علي معلول ظهير أيسر الفريق عن مباراة وفاق سطيف بدوري أبطال إفريقيا للإصابة لن يُمثل له مشكلة دفاعية؛ لأنه أعد خطة وبدائل جاهزة لتعويض هذه الغيابات.





وأضاف كارتيرون: "علي معلول لاعب مهم ومؤثر بالفريق، ولن نغفل دوره طوال الفترة الماضية، وننتظر عودته مع الفريق، لكن في الوقت نفسه فالجهاز الفني نجح خلال الفترة الماضية في تجهيز البديل لمواجهة مثل هذه الظروف.





وتابع كارتيرون: "خلال فترة الغيابات الأخيرة نجحنا في أن نُجهّز 3 لاعبين تقريباً في كل مركز، وهو ما جعل الجهاز الفني يواجه مثل هذه الغيابات في كثير من المباريات دون أن يشعر أحد بالفارق، كما أن الانتصارات لم تتوقف محلياً وإفريقيًا وعربياً".





وواصل كارتيرون أن البدائل ظهروا بشكل جيد خلال الفترة الماضية وأثبتوا جدارتهم، كما أن هناك سببا مهما ومؤثرا في انتصارات الاهلي رغم الغيابات وهو الروح الجماعية، للفريق فاللاعبون تجتهد من أجل تحقيق الفوز في النهاية.





ورفض كارتيرون الإفصاح عن خطة المباراة، قائلاً: "سيرى الجميع الخطة التي ألعب بها غداً أمام الفريق الجزائري، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق".



