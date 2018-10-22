"دور الشباب في بناء الأمة".. ندوة دينية بتربية كفر الشيخ (صور)

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع منطقة وعظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، ندوة بعنوان "دور الشباب في بناء الأمة" بكلية التربية، ضمن سلسة ندوات القوافل الدعوية والتى تأتي تباعًا بكليات الجامعة المختلفة؛ وذلك لرفع الوعي الديني لدى شباب الجامعة الذي هو عماد الوطن، والتعرف على حقيقة ديننا الوسطي المعتدل بعيدًا عن أفكار التطرف والمغالاة.





وخلال الندوة تحدث الشيخ عوض السيد سلامة، موجه أول بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، عن أهمية الشباب ودوره الرئيسي في بناء أي أمة، فقد تبوّأ الشباب مكانةً عظيمةً في الإسلام في مجال بناء الأمة والرقي بحضارتها في مختلف المجالات، الأمر الذي جعل منهم قدوةً لباقي أترابهم، وخلّد أسماءهم وإنجازاتهم إلى يومنا هذا، كدلالةً على دور الشباب في ازدهار وقوة مجتمعهم، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من حملوا راية الإسلام شبابًا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما أعطى فضيلته للطلاب بعض الأمثلة على الشباب في الإسلام.





كما وجه، لشباب الجامعة بعض النصائح الهامة باستغلال فترة شبابهم في كل ما هو مفيد وصالح ونافع لوطنهم، والالتزام بالدين في كل نواحي الحياة والسلوكيات، السعي للتعاون ومساعدة الغير، أداء العبادات في أوقاتها ممّا يؤدّي إلى الانضباط، والإقتداء بالرسول محمد صلّى الله عليه وسلّم من ناحية الأفعال والأقوال، مستدلاُ على ذلك بالأدلة من آيات القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.





وتم الإجابة على أسئلة واستفسارات الطلاب والطالبات من كلية التربية، تأتى هذه الندوات تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ.