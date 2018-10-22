تنفيذ 6 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة بمنشأة القناطر

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة، مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، بالتنسيق مع الأجهزة النوعية، حملة مكبرة شارك فيها اللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق بالجيزة، وقيادات وضباط المديرية، لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، وإزالة الإشغالات، وإلقاء المخلفات على جوانب الطرق.





وأسفرت جهود الحملة اليوم عن تنفيذ 6 قرارات إزالة بدائرة مركز منشاة القناطر، وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.





وحققت الحملة الأهداف المرجوة منها وتحقيق هيبة الدولة وفرض السيطرة الأمنية، على الشارع الجيزاوي.



