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ميدو يقترب من خلافة كريستيان جروس في تدريب الزمالك

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 12:35 م
ميدو يقترب من خلافة كريستيان جروس في تدريب الزمالك
ميدو
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هاني عصام
 
استقر مسئولو نادي الزمالك على تعيين أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للفريق خلفًا للسويسري كريستيان جروس المدير الفني الحالي حال رحيله عن القلعة البيضاء.


وشهدت الأيام الماضية جلسة بين إدارة الزمالك وميدو وعرض عليه خلالها تولي تدريب الفريق حال الإطاحة بجروس.


ودخل كريستيان جروس في أزمات عديدة مع مجلس الزمالك باعتراضه على تعيين أيمن عبد العزيز في جهازه المعاون ثم رفض قرارات الإدارة بعودة اللاعبين مبكرًا من الإجازة قبل مباراة الإنتاج الحربي في كأس مصر.


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