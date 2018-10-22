"رقص السياح وسيلفي الوزراء".. مشاهد هامة لاحتفالية تعامد الشمس على رمسيس الثاني في أسوان

شهدت ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل جنوب أسوان، مشاهد عديدة، إذ حضر جماهير كثيرة من أهالي أبوسمبل وأسوان في مقدمتهم السفراء والوزراء ومحافظ أسوان وسائحين يصل عددهم لنحو 3 آلاف لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة.

عشاء داخل المعبد

انطلقت فعاليات تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل جنوب أسوان، بحفل عشاء نظمته وزارة الآثار داخل المعبد في ليلة التعامد وحضرها العديد من سفراء الدول العربية والصديقة منها بلجيكا والأرجنتين وأذربيجان والمجر وألمانيا والأمارات والبحرين والسويد والصين وأسبانيا والأردن ولتوانيا، بالإضافة إلى وفد من منظمة اليونسكو والمعاهد الأثرية والمتخصصين في إيطاليا وبريطانيا وسويسرا.

2000 سائح شاركوا في ظاهرة تعامد الشمس

وشارك في احتفالية تعامد الشمس على رمسيس الثاني عدد كبير من السياح الأجانب والمصريين، الذين حرصوا على حضور الظاهرة، بالإضافة للاحتفال بمرور 50 عامًا على إنقاذ معبد أبو سمبل، حيث بلغ عددهم إلى أكثر من 2000 سائح.

كما حضر وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، ومحافظ أسوان أحمد إبراهيم، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، 26 سفيرا ومستشارًا ثقافيًا ومديري المعاهد الأثرية من 16 دولة عربية وأجنبية.

وزير الآثار يصطحب الضيوف

واصطحب الدكتور خالد العناني وزير الآثار، ضيوف وزارة الآثار، في جولة تفقدية لمعبد الملكة نفرتاري وكذلك القبة الخرسانية لمعبد الملك رمسيس الثاني بأبو سمبل، كما اصطحب في جولة إلى مركز التوثيق لاطلاعهم على إجراءات ومراحل اعمال إنقاذ ونقل المعبدين إلى مكانهما الحالي.

صور تذكارية للوزراء

وحرص الوزراء، على التقاط الصور التذكارية مع المشاركين في احتفالية تعامد الشمس، وسط حضور كبير لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة علي وجه الملك رمسيس الثاني.

سيلفي السياح

والتقط عدد من السياح الصورة التذكارية والسيلفي أمام معبد أبو سمبل قبل بدء ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني.

رقص السياح

وفي مشهد آخر، قدمت فرق الفنون الشعبية، عروضها الفنية أمام معبد أبو سمبل حيث التف العشرات من السياح الأجانب حول الاستعراضات.

استمتع الحاضرون بالتبلوهات والفقرات الفنية المتنوعة التي قدمتها 6 فرق للفنون الشعبية هي الحرية للفنون الشعبية بالإسكندرية، والتنورة التراثية، وأسيوط للفنون الشعبية، والأقصر للفنون الشعبية، والوادي الجديد للفنون الشعبية، بالإضافة إلى فرقة أسوان للفنون الشعبية.