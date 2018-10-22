موسكو تطالب واشنطن بتوضيح خططها للانسحاب من المعاهدة النووية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم إنّ موسكو تتوقع من واشنطن تفسير خططها للتخلي عن معاهدة تاريخية في حقبة الحرب الباردة، والتى ألغت الأسلحة النووية من أوروبا، وفقاً لوكالة رويترز.





وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنّ واشنطن ستنسحب من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى لأن روسيا تنتهك الاتفاقية، مما أثار تحذيرًا بإجراءات انتقامية من موسكو.