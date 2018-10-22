لافروف: مستعدون لتعزيز التعاون مع واشنطن بسوريا لكن أمريكا ترفض

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، أن موسكو مستعدة لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة بشأن الملف السوري لكن واشنطن ترفض هذا الأمر.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره من مدغشقر: "لدينا قناة لتفادي الحوادث في سوريا، وكنا مستعدين لمزيد من التعاون الجوهري لإيجاد طرق لحل الصراع السوري بأكبر قدر ممكن من الفعالية، وقبل كل شيء بدء عملية عودة اللاجئين وبدء المفاوضات السياسية وضمان القضاء على بقايا الإرهاب الدولي بالكامل على الأراضي السورية. ولكن حتى الآن الولايات المتحدة ليست مستعدة لهذا التعاون الكامل".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعلن في 12 من الشهر الجاري أن الولايات المتحدة بواسطة حلفائها السوريين تحاول استخدام أرضي شرق الفرات لإنشاء كيان شبه دولة.

وقال لافروف ردا على سؤال "آر تي فرانس" و"باري ماتش" و"فيغارو": "أنا لا أتفق معكم في أن إدلب هي آخر منطقة ذات مشاكل في سوريا. هناك، إلى الشرق من الفرات، هناك أراض ضخمة تحدث فيها أشياء غير مقبولة على الإطلاق. حيث تحاول الولايات المتحدة استخدام هذه الأراضي من خلال حلفائها السوريين ، وخاصة الأكراد ، لأجل خلق كيان شبه دولة هناك".

وتابع "لا أستبعد أن تحاول الولايات المتحدة في هذه المنطقة الحفاظ على الوضع ساخنا هناك، لكي لا يهدأ أحد".