ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

ماكرون لترامب: المعاهدة النووية محورية لأمن أوروبا

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 12:30 م
ماكرون لترامب: المعاهدة النووية محورية لأمن أوروبا
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
طباعة
خاطر عبادة
 

اتصّل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بنظيره الأمريكى دونالد ترامب، للتأكيد على أهمية المعاهدة النووية فى حقبة الحرب الباردة، التى وعد الأخير بانسحاب واشنطن منها، وفقا لما ذكر مكتب ماكرون فى بيان، اليوم الإثنين.

 

ووفقاً البيان "شدّد رئيس الجمهورية الفرنسية على أهمية هذه المعاهدة، خاصة فيما يتعلق بالأمن الأوروبي واستقرارنا الاستراتيجي".

 

و قال ترامب إنّ واشنطن ستنسحب من المعاهدة التاريخية التي قضت على الصواريخ النووية من أوروبا لأن روسيا تنتهك الاتفاقية، مما أثار تحذيرًا بإجراءات انتقامية من موسكو، وفقاً لوكالة رويترز.

 

المزيد عن: ماكرون عالم ترامب المعاهدة النووية اخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
21:00
-
جيرونا
الدوري الإيطالي
سامبدوريا
-
x
20:30
-
ساسولو
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/22/2018 12:49:50 PM