ماكرون لترامب: المعاهدة النووية محورية لأمن أوروبا

اتصّل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بنظيره الأمريكى دونالد ترامب، للتأكيد على أهمية المعاهدة النووية فى حقبة الحرب الباردة، التى وعد الأخير بانسحاب واشنطن منها، وفقا لما ذكر مكتب ماكرون فى بيان، اليوم الإثنين.

ووفقاً البيان "شدّد رئيس الجمهورية الفرنسية على أهمية هذه المعاهدة، خاصة فيما يتعلق بالأمن الأوروبي واستقرارنا الاستراتيجي".

و قال ترامب إنّ واشنطن ستنسحب من المعاهدة التاريخية التي قضت على الصواريخ النووية من أوروبا لأن روسيا تنتهك الاتفاقية، مما أثار تحذيرًا بإجراءات انتقامية من موسكو، وفقاً لوكالة رويترز.