الأهلي: لا نخشى النجيل الصناعي أمام وفاق سطيف

أكد محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أن الفريق لا يخشى اللعب على ملعب «نجيل صناعي» أمام وفاق سطيف الجزائري بدوري أبطال أفريقيا ، موضحاً أن الأهلي صاحب تاريخ طويل وقادر على مواجهة مثل هذه الأمور.





ويستعد الأهلي لمباراة وفاق سطيف مساء غد، الثلاثاء، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.





وأكد محمد يوسف أن الفريق تدرب على ملعب «النجيل الصناعي» أمس وسيتدرب عليه اليوم أيضاً؛ حتى يتأقلم عليه اللاعبون قبل لقاء الغد المُرتقب، مؤكداً أن الأهلي يواجه مثل هذه الأمور ويعرف كيف يتغلّب عليها من أجل تحقيق هدفه من المباراة.