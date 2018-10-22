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قطاع البنوك يهبط ببورصة البحرين خلال التعاملات الصباحية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 12:22 م
قطاع البنوك يهبط ببورصة البحرين خلال التعاملات الصباحية
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نيفين سمير
 

هبطت بورصة البحرين خلال تعاملاتها اليوم الاثنين؛ بضغط من قطاعي البنوك والاستثمار خلال التعاملات الصباحية.

ونزل المؤشر العام بنسبة 0.14%، إلى مستوى 1320.21 نقطة؛ بفقدان من خلالها 1.85 نقطة بحلول الساعة 11 صباحاً بتوقيت البحرين.

وانخفض قطاع البنوك 0.24%؛ بفعل تراجع سهم مصرف السلام 1%، والبحرين الوطني 0.81%.


كما تراجع قطاع الاستثمار 0.22%؛ بعد أن تصدر سهم جي إف إتش المالية التراجعات بالسوق بنسبة 1.41%.

وجرى التعامل على 962.21 ألف سهم؛ بقيمة 228.29 ألف دينار بحريني؛ من خلال تنفيذ 46 صفقة



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