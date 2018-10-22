قطاع البنوك يهبط ببورصة البحرين خلال التعاملات الصباحية





هبطت بورصة البحرين خلال تعاملاتها اليوم الاثنين؛ بضغط من قطاعي البنوك والاستثمار خلال التعاملات الصباحية.





ونزل المؤشر العام بنسبة 0.14%، إلى مستوى 1320.21 نقطة؛ بفقدان من خلالها 1.85 نقطة بحلول الساعة 11 صباحاً بتوقيت البحرين.





وانخفض قطاع البنوك 0.24%؛ بفعل تراجع سهم مصرف السلام 1%، والبحرين الوطني 0.81%.









كما تراجع قطاع الاستثمار 0.22%؛ بعد أن تصدر سهم جي إف إتش المالية التراجعات بالسوق بنسبة 1.41%.





وجرى التعامل على 962.21 ألف سهم؛ بقيمة 228.29 ألف دينار بحريني؛ من خلال تنفيذ 46 صفقة











