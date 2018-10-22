ارتفاع جماعي للمؤشرات الكويتية بمستهل التعاملات





ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في مستهل تعاملات اليوم الاثنين بشكل جماعي، حيث صعد مؤشر السوق الأول 0.16%، وزاد العام والرئيسي بنسبة 0.11% و0.01% على التوالي.





وبحلول الساعة 09:30 صباحاً بتوقيت الكويت، بلغت قيمة التداول 903.8 ألف دينار، وزعت على 5.4 مليون سهم، بتنفيذ 295 صفقة.





وشهدت الجلسة ارتفاع 7 قطاعات على راسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.37%، بينما تراجع قطاع العقارات وحيداً بـ0.05%.





وتصدر سهم دانة الارتفاعات بـ5%، بينما جاء المدن على رأس القائمة الحمراء بنسبة 9.74%.



