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ارتفاع جماعي للمؤشرات الكويتية بمستهل التعاملات

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 12:20 م
ارتفاع جماعي للمؤشرات الكويتية بمستهل التعاملات
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نيفين سمير
 

ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في مستهل تعاملات اليوم الاثنين بشكل جماعي، حيث صعد مؤشر السوق الأول 0.16%، وزاد العام والرئيسي بنسبة 0.11% و0.01% على التوالي.

وبحلول الساعة 09:30 صباحاً بتوقيت الكويت، بلغت قيمة التداول 903.8 ألف دينار، وزعت على 5.4 مليون سهم، بتنفيذ 295 صفقة.

وشهدت الجلسة ارتفاع 7 قطاعات على راسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.37%، بينما تراجع قطاع العقارات وحيداً بـ0.05%.

وتصدر سهم دانة الارتفاعات بـ5%، بينما جاء المدن على رأس القائمة الحمراء بنسبة 9.74%.

وحول أنشط التداولات، فقد تصدر أبيار المرتفع 2.50% نشاط الكميات بـ1.3 مليون سهم، بينما تصدر زين السيولة بـ224.5 ألف دينار، صاعداً 0.46%.
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