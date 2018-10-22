الأهلي يتدرب في السادسة مساء اليوم على ملعب 8 مايو

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير في السادسة من مساء اليوم، بتوقيت الجزائر، السابعة بتوقيت القاهرة على ملعب 8 مايو؛ استعداداً لمباراة وفاق سطيف.





وتدرب الأهلي أمس على ملعب 8 مايو بمدينة سطيف الذي ستُقام عليه مباراة وفاق سطيف غداً وسيتدرب عليه اليوم أيضاً حيث تُتيح لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للفريق الضيف التدريب مرتين على ملعب المباراة إذا كانت أرضيته من «النجيل الصناعي».





وفضّل الفرنسي كارتيرون المدير الفني للأهلي خوض مران اليوم في السادسة مساءً، رغم أن المباراة ستُقام في الثامنة من مساء غد بتوقيت الجزائر «التاسعة بتوقيت القاهرة»؛ من أجل منح اللاعبين مزيداً من الوقت للراحة عقب مران اليوم .



