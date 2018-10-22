وزير النقل: هناك عمل عربي جاد للرفع من كفاءة قطاع النقل (صور)

انعقد اجتماع الدورة 61 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب برئاسة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل المصري، وذلك بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة الإسكندرية، وبحضور الوزراء أعضاء المكتب التنفيذي وممثلي الاتحادات والمنظمات العربية، إضافة إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.





واعتمد المجلس مشروع جدول أعمال الدورة (31) لمجلس وزراء النقل العرب ودراسة الموضوعات المدرجة على مشروع الجدول، وكذلك تحديد موعد ومكان عقد الدورة العادية (62) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب.





صرح وزير النقل خلال الاجتماع أنه تم بحث كل ما يتعلق بتعزيز التعاون المشترك فى مجال تطوير نظم النقل وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل حركة نقل البضائع وانتقال الركاب فيما بين الدول العربية، بما يساهم في دفع وتعزيز منظومة التواصل والتعاون بين دول وشعوب أمتنا العربية، مؤكدا حرص جمهورية مصر العربية حكومة وشعبًا على تنفيذ كل ما يساهم فى تعزيز العلاقات فيما بين الدول العربية، وعلى قيام وزارة النقل فى مصر بالعمل الجاد والمكثف فى سبيل تقوية ربط الدول العربية برًا وبحرًا وجوًا ورفع كفاءة النقل.





وأشار الدكتور هشام عرفات إلى أن هناك عمل عربي دؤوب وجاد للرفع من كفاءة قطاع النقل بالعالم العربي وجعله أداة فعالة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للشعوب العربية، مشيرا إلى تضافر كل الجهود للنهوض بقطاع النقل في العالم العربي لجعله قاطرة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي ولتسهيل الربط وتقوية أواصر المحبة والتقارب بين شعوبنا.