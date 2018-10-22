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الجبلاية تتراجع عن تعديل اللائحة الأساسية في الجمعية العمومية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 09:14 ص
الجبلاية تتراجع عن تعديل اللائحة الأساسية في الجمعية العمومية
مجلس الجبلاية
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محمد الصو
 

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، على التراجع عن إجراء أي تعديلات بلائحة النظام الأساسي خلال الجمعية العمومية في الاجتماع المقرر له يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

 

ويأتي تراجع الجبلاية عن إجراء أي تعديلات في اللائحة لتجنب أي مشاكل مع أندية المظاليم والتي ترفض التعديلات ولا ترغب في تطبيق دوري المحترفين.

 

وكانت خلافات وانقسامات قد نشبت داخل المجلس حول إلغاء بند الـ8 سنوات أو تعديل نظام الترشح ليكون بنظام القائمة الكاملة من عدمه.

 

ودعا مسؤولو الجبلاية لعقد جمعية عمومية يومي 30و31 أكتوبر الجاري من أجل إجراء انتخابات تكميلية على مقعدي حازم وسحر الهواري عضوي المجلس السابق، والصادر ضدهما أحكام قضائية.

المزيد عن: الجمعية العمومية الجبلاية اخبار الرياضة اليوم اتحاد الكرة
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