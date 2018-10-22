بولتون يبحث مع السلطات الروسية إمكانية عقد لقاء بين بوتين وترامب

أفاد مصدر روسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثتين، أن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، سيبحث مع السلطات الروسية إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماع قمة "العشرين".

وقال المصدر ردا على سؤال حول إمكانية بحث قضية لقاء الرئيسيين: "ممكن"، مشيرا إلى أن اللقاء قد يعقد بأي شكل من الأشكال وقد يعقد في باريس أو في بوينوس آيرس على هامش اجتماع قمة "العشرين الكبار".

وأفاد مصدر دبلوماسي، الأحد، بأن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون وصل إلى موسكو.

وعقدت في هلسنكي يوم 16 من يوليو الماضي، أول محادثات ثنائية موسعة بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب. وتحدث الرئيسان لأكثر من ساعتين، حيث أبديا اهتماما بتحسين العلاقات بين البلدين.