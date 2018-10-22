اشتباكات بصفوف جماعة الحوثي وانتشار لعمليات النهب بصنعاء

تجددت الاشتباكات بين مسلّحي جماعة الحوثيين في صنعاء، وأسفرت عن سقوط قتلى في صفوفهم، في ظل انفلات أمني تشهده العاصمة اليمنية، وزيادة لمعدل الاغتيالات في صفوف الانقلابيين، مع انتشار كبير لعمليات نهب المحلات والمصارف، بحجة تمويل العمليات العسكرية.

فهناك انتشار للفوضى غير المسبوقة في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء، أعقبت اغتيال نجل مدير أمن مديرية الثورة، في محافظة أمانة العاصمة.

الفوضى تجلَّت في غياب الأمن بالعاصمة، وعمليات الاغتيالات والسرقة والنهب، التي طالت مواطنين وتجاراً ورجال أعمال في صنعاء، منذ سيطرة الحوثيين عليها.

تجدد الاشتباكات بين مسلحي الانقلابيين أسفر عن سقوط قتلى في صفوفهم، فيما أشارت مصادر إلى تعرض الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى لشؤون القبائل الحوثية، صفوان الهبري، لكمين مسلح في حي الصافية جنوب المدينة.

وفاقم الانفلات الأمني الذي تعيشه صنعاء، تصفية حسابات بين عناصر نافذة بسبب خلافات مالية ورفض مليشيا الحوثي صرف رواتب الموظفين، فيما رصد إحصاء رسمي عشرات الجرائم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وتتهم مصادر محلية قيادات الميليشيات باستهداف شركات الصرافة ومحال تجارية في صنعاء، تحت مسميات مستحدثة، وبحجة تمويل العمليات العسكرية، ما أسفر عن احتقان شعبي، سيما وذلك الثراء الضخم الذي بدا على قيادات حوثية كانت قبل الانقلاب لا تملك أموالاً أو مشروعات تجارية.