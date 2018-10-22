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بورصة قطر تنهي أولى جلسات الأسبوع بانخفاض جماعي للقطاعات

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:35 ص
بورصة قطر تنهي أولى جلسات الأسبوع بانخفاض جماعي للقطاعات
بورصة قطر
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وكالات
 

أنهت بورصة قطر تداولات اليوم ، أولى جلسات الأسبوع بالمنطقة الحمراء، متأثرة بانخفاض جماعي للقطاعات، بقيادة العقارات.

 

وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.38% متدنياً إلى النقطة 10154.21، ليفقد 38.80 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. 

 

وانخفضت التداولات اليوم، حيث تقلصت السيولة إلى 89.59 مليون ريال، مقابل 180.63 مليون ريال يوم الخميس. كما تراجعت أحجام التداول بـ4.45 مليون سهم، مقارنة بـ4.59 مليون سهم بالجلسة السابقة.

 

وتصدر العقارات القطاعات المنخفضة بنسبة 0.82%، بضغط أساسي لتراجع إزدان وحيداً بنسبة 1.62%.

 

وهبط البنوك 0.42%، بضغط انخفاض 10 أسهم من أصل 13 سهماً مدرجاً بالقطاع، أبرزها الوطني- أكبر وزن نسبي بالمؤشر العام- بنسبة 0.22%. 

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