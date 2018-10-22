بث مباشر الاهلى ووفاق سطيف| yalla shoot | kora star | bein sports

سيكون عشاق كرة القدم العربية والإفريقية على موعد مع مواجهة نارية مساء الثلاثاء، بين فريق الأهلي ونظيره وفاق سطيف الجزائري على ملعب (8 مايو 1945) بمدينة (سطيف)، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في القاهرة بفوز الأهلي بهدفين دون رد سجلهما (وليد سليمان – إسلام محارب)، ويحتاج المارد الأحمر للفوز أو التعادل في لقاء الإياب من أجل حجز بطاقة الصعود للمباراة النهائية للبطولة القارية.

ويتسلح الأهلي بتفوقه التاريخي على أندية الجزائر قبل مباراته ضد وفاق سطيف مساء الثلاثاء، حيث سبق والتقي المارد الأحمر مع الأندية الجزائرية في 23 مباراة بالبطولات الأفريقية والعربية، فاز 13 مباراة، وتعادل في 5 مباريات وخسر 5 مباريات، وسجل 32 هدفًا، واستقبلت شباكه 17 هدفًا.

ويتفوق الأهلي تاريخيًا على أندية الجزائر في البطولات الأفريقية قبل مباراته المرتقبة ضد وفاق سطيف، حيث تقابل المارد الأحمر مع الأندية الجزائر في 18 مباراة خلال مشاركاته بالبطولات القارية، فاز في 9 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر 5 مباريات، وسجل 21 هدفًا واستقبلت شباكه 14 هدف.

وتقابل الأهلي مع أندية الجزائر في 9 مواجهات على الأراضي الجزائرية طوال تاريخ مشاركاته بالبطولات الأفريقية واجه خلالها (مولودية الجزائر – وفاق سطيف – شباب بلوزداد – اتحاد العاصمة – شبيبة القبائل)، فاز المارد الأحمر في مباراتين، وخسر 4 مباريات، وتعادل في 3 مباريات.

أول مواجهة للأهلي في الملاعب الجزائرية كانت أمام فريق مولودية الجزائر في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال افريقيا، وفاز الفريق الجزائري بثلاثية نظيفة، بينما فاز المارد الأحمر في لقاء الإياب بهدف دون رد ولكنه لم يصعد للدور التالي.