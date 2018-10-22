المصري يرصد مكافأة خاصة للاعبين في حالة التأهل لنهائي الكونفيدرالية

أكد محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة المصري البورسعيدي، على الثقة في الجهاز الفني واللاعبين في مواجهة فيتا كلوب، بإياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية فى المباراة المقرر إقامتها فى السادسة مساء الأربعاء المقبل على استاد الشهداء بكينشاسا".

وقال "الخولي" في تصريحات في برنامج "شوت مع حتحوت" الذي يقدمه " هاني حتحوت" علي راديو مصر 88.7: " في تركيز وحماس كبير جداَ من الجهاز الفني واللاعبين لديهم أصرار كبير في الفوز من أجل إسعاد الجماهير ، وصناعة مجد لأنفسهم ".

وأضاف: "مجلس الإدارة رصد مكافأت خاصة في حالة تخطي عقبة فيتا كلوب الصعود لنهائي الكونفدرالية الأفريقية".

يذكر أن مباراة الذهاب فى بورسعيد انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.