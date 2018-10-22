عاجل.. رد ناري من الأهلي على الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

رد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، عن فتح مسئولي نادي الزمالك ملف نادي القرن العشرين، قائلاَ: " من حق نادي الزمالك ان يسعي لإثبات أحقيته في هذه القضية ".

وقال "مرتجي" في تصريحات في برنامج "شوت مع حتحوت" الذي يقدمه " هاني حتحوت" على راديو مصر 88.7: " لم نرد على أي شائعات أو إتهامات ولكن عملنا ونتائجنا هي من ترد على الجميع، لا نشغل بالنا سوى بأنفسنا".

وكان نادي الزمالك لجأ إلى المحكمة الرياضية، كي ينتزع لقب نادي القرن الأفريقي، الذي حصل عليه الأهلي المصري.

وتابع: " نمتلك مجموعة من اللاعبين تشعر بالمسئولية، وبذل أقصى الجهد فى لقاء وفاق سطيف؛ لتلبية طموحات الجميع ومواصلة المشوار نحو التتويج باللقب الأفريقى لإسعاد الملايين من جماهير القلعة الحمراء".

وأوضح:"هدفنا عودة بطولة إفريقيا من جديد بعد غياب دام 4 سنوات ، حتي يعود الأهلي من جديد للعالمية والمشاركة في بطولة كأس العالم للأنداية".

جدير بالذكر أن الأهلي سيواجه وفاق سطيف غدا الثلاثاء في إياب نصف نهائي البطولة، وكان الفريق الأحمر قد حسم لقاء الذهاب بهدفين دون رد.