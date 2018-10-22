اليوم.. رامي صبري يحيي حفله الغنائي بالمنيا





يحيي المطرب رامي صبري، مساء اليوم الإثنين، حفلًت غنائيًا بإحدى الجامعات بمحافظة المنيا.





ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته: "أهد الدنيا، الناس بتبان وقت الشدة، الراجل، أجمل ليالي عمري، غالي" وغيرها.



