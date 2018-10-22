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اليوم.. رامي صبري يحيي حفله الغنائي بالمنيا

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:20 ص
اليوم.. رامي صبري يحيي حفله الغنائي بالمنيا
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الفجر الفني
 

يحيي المطرب رامي صبري، مساء اليوم الإثنين، حفلًت غنائيًا بإحدى الجامعات بمحافظة المنيا.

ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته: "أهد الدنيا، الناس بتبان وقت الشدة، الراجل، أجمل ليالي عمري، غالي" وغيرها.

يذكر أن "صبري" طرح مؤخرًا كليب "أهد الدنيا" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، وقام بتصويرها فى لبنان مع المخرج فادى حداد.
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