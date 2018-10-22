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المصري: قد ندعو لعمومية طارئة بسبب عدم اللعب في بورسعيد

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 02:41 ص
المصري: قد ندعو لعمومية طارئة بسبب عدم اللعب في بورسعيد
المصري البورسعيدي
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عمرو مصطفى
 

أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة نادي المصري أن هناك خطوات جديدة منتظر اتخاذها بعد رفع شكوى للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد مباراة الأربعاء المقبل في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

 

وقال عدنان في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر صدى البلد: "صعدنا الأمور لأخر درجة وقمنا بارسال الشكوى للفيفا، نركز في مباراة الأربعاء المقبل أمام فيتا كلوب".

 

وتابع: "الجميع داخل النادي يركز في المباراة، هي مباراة قومية باسم مصر".

 

وواصل حلبية: "بعد المباراة سنرى الخطوات المحتمل تنفيذها، هناك جمعية عمومية هي صاحبة القرار قد يكون هناك دعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، الأيام المقبلة ستكشف عن الخطوات المقبلة".

المزيد عن: نصف النهائي الافريقي رياضة جمعية عمومية المصري اخبار الرياضة
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