ريال مدريد يوافق على رحيل أسينسيو في حالة واحدة!

تنوي إدارة نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، بيع النجم الشاب ماركو أسينسيو، في الميركاتو الصيفي المقبل، إذا حصل الفريق على المبلغ المطلوب لإطلاق سراحه.

وبحسب ما ورد بصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أسينسيو، سيكون خارج أسوار النادي الملكي إذا ما تم الإيفاء بمبلغ 100 مليون يورو نظير الحصول على خدماته من قبل الأندية الإنجليزية المتصارعة على ضمه.

ويريد كلًا من تشيلسي وليفربول الإنجليزيين، وبايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، التوقيع مع الدولي الإسباني، الذي أصبح أحد أفضل المواهب في كرة القدم الأوروبية بالأعوام المنصرمة.

وفشل أسنسيو في تحقيق الانطلاقة المرجوة منه هذا الموسم، وقدّم أداًء باهتًا استحق على إثره فقدان ثقة مدربه جولين لوبيتيجي، حيث سجل هدفًا وحيدًا وصنع ثلاثة خلال المباريات التي شارك من خلالها في مختلف البطولات.

وتهدف إدارة النادي إلى بيعه وتحقيق أقصى استفادة مادية ممكنة، من أجل تمويل شراء الصفقات المنتظر إبرامها والتي على رأسها إيدين هازارد من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أسينسيو مع فريق العاصمة الإسباني في صيف 2023، بعدما قام بتمديد عقده في سبتمبر من العام الماضي.

وأشارت تقارير صحفية بريطانية، إلى استعداد ريال مدريد لعقد صفقة تبادلية، يحصل من خلالها النادي الملكي على إيدين هازارد من تشيلسي مقابل ترك أسينسيو للنادي الإنجليزي، بيد أن الأمر لم يتعد كونه مجرد شائعات انتقالات ولا شيء ملموس حتى الآن.