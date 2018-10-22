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الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 02:23 ص
الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة
عاصفة - ارشيفية
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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن ماتردد حول تعرض مصر لعاصفة ترابية شديدة غير صحيح.

وأوضح "عبد العال"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن درجات الحرارة سوف تشهد انخفاض درجة واحدة عن اليوم، مع مجرد نشاط للرياح عادي، وأمطار خفيفة على بعض مناطق الجمهورية، منوهًا إلى أننا سوف نشهد امطار خفيفة ومتوسطة على أغلب انحاء الجمهورية يومي الثلاثاء والأربعاء.

ونوه، إلى أنه يومي الخميس والجمعة سوف يشهدوا تساقط أمطار شديدة خاصة على شمال وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية بالكامل والوجه البحري والقاهرة.

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