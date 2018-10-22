"حظك اليوم برج السرطان الإثنين 22أكتوبر2018"

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وحظك اليوم لبرج (برج السّرطان - من 22 یونیو الی 22 يولیو) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".

برج السّرطان:

العمل في الخفاء افضل في هذا اليوم لان الافصاح عن الشيء قبل اتمامه بشكل كامل عامل سلبي جدا. الاقتراحات الجديدة التي دارت في راسنا ستبصر النور الاسبوع القادم وعلى الصعيد العاطفي، الامور هامدة بعض الشيء خصوصا للابراج الهوائية. نهارا موفقا.