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"حظك اليوم برج السرطان الإثنين 22أكتوبر2018"

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 02:21 ص
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 22أكتوبر2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك
وحظك اليوم لبرج (برج السّرطان - من 22 یونیو الی 22 يولیو) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج السّرطان:
العمل في الخفاء افضل في هذا اليوم لان الافصاح عن الشيء قبل اتمامه بشكل كامل عامل سلبي جدا. الاقتراحات الجديدة التي دارت في راسنا ستبصر النور الاسبوع القادم وعلى الصعيد العاطفي، الامور هامدة بعض الشيء خصوصا للابراج الهوائية. نهارا موفقا. 
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