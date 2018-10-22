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"السجون": لولا السيسي لما تم الإفراج عن الغارمين

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 04:18 ص
السجون: لولا السيسي لما تم الإفراج عن الغارمين
السيسي
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أمنية فوزي
 
علق اللواء زكريا الغمري، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، على الإفراج عن 16 ألف غارم وغارمة خلال 4 سنوات، قائلًا: "هذا الكلام لا يمكن أن يحدث إلا بفضل رئيس الجمهورية والمبادرة التي أطلقها".

وأضاف "الغمري"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية dmc مساء الأحد، أنه تم الإفراج عن 46655 سجين أيضًا بقرارات العفو الرئاسي للمساجين الذين يستوفوا الشروط، وكذلك الإفراج تحت شرط عن أكثر من 54 ألف سجين، متابعًا: "الإجمالي تجاوزنا الإفراج عن 100 ألف سجين خلال الفترة الماضية، وهذا بعد إنساني عميق جدًا يدعو إلى الفخر والاعتزاز".

ووجه الشكر لرئيس الجمهورية على هذه المبادرة، والشكر للشعب المصري الذي يتبرع لتحيا مصر لسداد ديون الغارمين، ناصحًا الشعب المصري بعد الإمضاء على أي أوراق، متابعًا: "أحيانًا نتفاوض مع الدائن ويصر على عدم التنازل".
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