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هنيدي يفاجئ جمهوره بمقطع فيديو لشبيهه

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:14 ص
هنيدي يفاجئ جمهوره بمقطع فيديو لشبيهه
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الفجر الفني
 

شارك الفنان محمد هنيدي، جمهوره مقطع فيديو لشبيهه ويدعى بسام لبان، وذلك بعد انتشار فيديو للأخير عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال تناوله الطعام.

وظهر شبيه محمد هنيدي في الفيديو وهو ينشد على مائدة الطعام، وفي المقايل لم يعلق هنيدي على الفيديو
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