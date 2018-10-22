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فييرا يوجه رسالة هامة لجماهير الإسماعيلي

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:00 ص
فييرا يوجه رسالة هامة لجماهير الإسماعيلي
فييرا
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عمرو مصطفى
 

أشاد جورفان فييرا المدير الفني لفريق الإسماعيلي، بعدد من لاعبي فريقه بعد أن تولى مهمة تدريب الفريق منذ أيام ماضية.

 

وقال فييرا في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لا أصدق ما فعله معنا جمهور الفريق في مباراة بيراميدز".

 

وتابع: "شعرت أنني أرغب في النزول لأرض الملعب والمشاركة في المباراة مع باقي اللاعبين".

 

وأضاف مدرب الزمالك السابق: "عصام الحضري وحسني عبد ربه يمثلان حياة الكرة المصرية ومحمود متولي لديه خبرات كبيرة، هم لاعبون ملتزمون جدًا".

 

واختتم: "من حق الجماهير الفرحة بالفوز والغضب من الزعل، ولكن تأكدوا أننا نبذل كل مجهود من أجل إسعادكم".


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