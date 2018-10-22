عمرو عبد الجليل ضيف "وشوشة" الخميس





يحل الفنان عمرو عبد الجليل، ضيفًا على برنامج "وشوشة" المعروض على قناة "النهار" الخميس المقبل في تمام الساعه الحادية عشر مساءً.ومن المقرر أن يتحدث عبد الجليل، خلال الحلقة عن مشواره الفني إضافة إلى آخر أعماله الفنية وهو مسلسل "طايع" الذي قدمه خلال شهر رمضان الماضي، فضلًا عن أعماله المقبلة.