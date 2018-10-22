معالج إدمان: 6 مليون مصري يتناولون مواد مخدرة



وأشار "الوزيري"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، إلى أن نسبة تجربة الحشيش ستزيد بشكل هائل حال تقنينه في مصر، حيث أنه لن يكون هناك خوف لدى المواطنين من التجربة لسبب أمني أو أخلاقي، وسينتشر الإدمان بشكل أكبر.



وأضاف: "لو تم تقنين الحشيش في مصر كل الناس هتجرب، واللي هيعجبه هيكمل.. وتخيلوا شكل الشارع المصري".



قال الدكتور فراس الوزيري، معالج إدمان دولي وخبير تعديل السلوك، إن هناك ما يقرب من 6 مليون شخص يتناولون مواد مخدرة بمصر.