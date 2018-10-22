إعلامي رياضي يفجرها: جروس يرحل عن الزمالك في أول تعثر

اقترب السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، بناء على رغبة المجلس الأبيض، وانتظار تعثر قادم للفريق للإعلان عن رحيله رسميا.

وكشف الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج الماتش عبر شاشة "صدى البلد"، أن هناك نية لدي المجلس الأبيض في الإطاحة بجروس لعدة أسباب يأتي أبرزها استبعاد بعض اللاعبين المميزين بالفريق والدفع بآخرين لا يستحقون المشاركة حسب وجهة نظر المجلس الأبيض.

وتابع: "يأتي السبب الثاني في تجاهل جروس نصائح المجلس الأبيض في الاستفادة من خبرات بعض اللاعبين ومعاملته السيئة للبعض منهم والذي يأتي أبرزهم محمد عنتر وحميد أحداد وأحمد مدبولي وأيمن حفني".

وأضاف: "يأتي خالد جلال المدير الفني السابق لنادي الزمالك، في مقدمة المرشحين لخلافة جروس، بإعتباره الأكثر دراية بلاعبي الفريق".