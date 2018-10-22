ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"تحيا مصر": الإفراج عن 15 ألفًا و960 غارم وغارمة خلال 4 سنوات

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 02:37 ص
تحيا مصر: الإفراج عن 15 ألفًا و960 غارم وغارمة خلال 4 سنوات
غارمين - ارشيفية
طباعة
داليا الحسين
 
كشف محمد مختار مدير إدارة الإعلام بصندوق تحيا مصر، عن أنه تم رصد 30 مليون جنيه للمساهمة في الإفراج عن الغارمين والغارمات بناء على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الهدف الانتهاء من كافة حالات الغارمين داخل السجون.

وقال "مختار"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، إنه تم الإفراج عن 15 ألفًا و960 غارم وغارمة خلال 4 سنوات، منوها إلى أن تقييم الحالات وفقا للجنة مشكلة من قبل وزارة الداخلية.

وأضاف مدير إدارة الإعلام بصندوق تحيا مصر أن بعض الدائنين رفضوا استلام المبالغ المالية المخصصة لهم من أجل الإفراج عن الغارمين والغارمات بعد ما رأوه من زخم كبير وتكاتف بين الدولة والمتبرعين للإفراج عنهم.
المزيد عن: مصر غارمين داخلية توك شو تحيا مصر اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
21:00
-
جيرونا
الدوري الإيطالي
سامبدوريا
-
x
20:30
-
ساسولو
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/22/2018 3:22:01 AM