"تحيا مصر": الإفراج عن 15 ألفًا و960 غارم وغارمة خلال 4 سنوات

كشف محمد مختار مدير إدارة الإعلام بصندوق تحيا مصر، عن أنه تم رصد 30 مليون جنيه للمساهمة في الإفراج عن الغارمين والغارمات بناء على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الهدف الانتهاء من كافة حالات الغارمين داخل السجون.



وقال "مختار"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، إنه تم الإفراج عن 15 ألفًا و960 غارم وغارمة خلال 4 سنوات، منوها إلى أن تقييم الحالات وفقا للجنة مشكلة من قبل وزارة الداخلية.



وأضاف مدير إدارة الإعلام بصندوق تحيا مصر أن بعض الدائنين رفضوا استلام المبالغ المالية المخصصة لهم من أجل الإفراج عن الغارمين والغارمات بعد ما رأوه من زخم كبير وتكاتف بين الدولة والمتبرعين للإفراج عنهم.

